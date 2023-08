(Di martedì 1 agosto 2023)è da poco arrivato all’Inter ma il suo impatto con l’ambiente nerazzurro è stato notevole. Nelle due amichevolisi contro Al-Nassr e PSG sono arrivati un gol e due assist. Posto decisamente prenotato nell’undici ufficiale IMPATTANTE – Davideè arrivato all’Inter dal Sassuolo e il suo impatto si può definire notevole. Nel tour che ha portato i nerazzurri inè stato uno dei principali protagonisti con un gol di testa contro l’Al-Nassr del suo “antagonista” Marcelo Brozovic e due assist contro il PSG che hanno permesse alla squadra di Simonedi vincere in rimonta. Il calcio estivo lascia il tempo che trova, è vero, ma fino a un certo punto. I test di pre-campionato servono appunto per mandare segnali all’allenatore elo sta decisamente ...

... la secondaè l'obiettivo dichiarato e dichiararlo mentre ti smontano la squadra è ...sarà chiamato a giocare da regista effettivo (e non più come rincalzo di Brozovic) mentre con...... medita di spostare le sue attenzioni su Viktor Osimhen : il capocannoniere della serie A e... Leggi anchegol, Davide vs l'Al Nassr di Brozovic e la sorella Chiara sui social ...... Bisseck, Cuadrado , Thuram e. Inter, portiere cercasi Per quanto riguarda i portieri, l'... in questo momentopiù lucente del calcio mondiale. Un conto è un'amichevole con Kylian in ...

Frattesi stella in Giappone: che impatto! Inzaghi cambia subito Inter-News.it

L'ex Sassuolo subito protagonista: dopo la rete contro l'Al-Nassr, doppio assist nell'amichevole contro il PSG: è già l'uomo in più per Inzaghi.L'ex Sassuolo subito protagonista: dopo la rete contro l'Al-Nassr, doppio assist nell'amichevole contro il PSG: è già l'uomo in più per Inzaghi.