Ora più che mai bisogna intervenire - conclude- servono politiche in grado di invertire i processi in atto'.Si presume quindi che Pd e compagni abbiano la stessa sensibilità di Zaki sul tema, specie considerando il calore con cui il partito della Schlein, il M5S di Conte edie Bonelli hanno ...Meloni, Salvini e Tajani invece di farsi foto e video trovino il tempo per individuare subito delle soluzioni - conclude- ad un malcontento che potrebbe avere esiti imprevedibili e ...

Fratoianni (Avs): “Salvini campione dei climafreghisti, ora parla anche di ghiacciai” Globalist.it

Lo ha affermato il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare di Avs nel corso di un incontro a Sessa Aurunca (Caserta) con gli studenti dell'Unione degli Universitari ...Roma, 29 lug. (Adnkronos) – “L’annuncio della candidatura di Marco Cappato alle elezioni suppletive del collegio di Monza è una buona notizia. Marco è una figura importante e significativa nelle batta ...