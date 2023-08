Francesco Cavestri | 10 e 11 agosto 2023 due eventi al Festival Internazionale Time In Jazz

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 1 agosto 2023) Giovedì 10alle ore 18.00si esibirà con un concerto in trio all’interno deldiretto da Paolo Fresu “in” che si terrà a LUOGOSANTO (SS), mentre venerdì 11terrà una lezione-concerto per la rassegna “to Children” a Berchidda (SS)., dopo aver presentato il suo progetto in diverse città econ successo di pubblico e di critica sia in Italia (come il Bologna, il Bravo Caffè e la Cantina Bentivoglio di Bologna, l’Alexanderplatz e la Casa dela Roma) che a Boston (USA) al Wally’sClub. continua il suo ...