Francesca Sorrentino e il tentatore Alberto flirtano sui social? Alcuni commenti non sono passati inosservati

Ciò che ci auguriamo per Perla è di riprendere in mano le redini della sua vita, un po' come ha fattodopo l'addio a Manuel Maura, e di riscrivere un nuovo capitolo alle sue ...... Azienda dolciaria Chocolat SRL; Biscottificio Maresca Pasquale; caseificio Polito;... Sesto posto nella GIMKANA 2 A2 con Masullo MariaCAVALIERE COUNTRY CLUB, Salzano Ludovica e ...La storia d'amore trae Manuel Maura è definitivamente giunta al capolinea . A rivelarlo sono stati i diretti interessati che, intervistati da Filippo Bisciglia , hanno raccontato cosa è successo un ...

Francesca Sorrentino e Manuel Maura dopo Temptation Island: si ... Fanpage.it

Ieri si è conclusa l'avventura di Temptation Island e a distanza di un mese molte cose sono cambiate tra Perla e Mirko. Vediamo insieme cosa è successo!La coppia aveva deciso di lasciare separata la decima edizione di Temptation Island ma un movimento social di Francesca lascia dei dubbi.