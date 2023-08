FOTO – PSG-Inter | tutto pronto al Japan National Stadium!

(Di martedì 1 agosto 2023) L’si prepara a scendere in campo per la terza amichevole di questo pre-campionato alle ore 12 contro il Paris Saint-Germain dopo l’ultima sfida giocata, sempre in Giappone, contro l’Al-Nassr. SI PARTE –allo stadioStadium di Tokyo, dove l’tra un’ora esatta affronterà il PSG dell’ex Milan Skriniar nella terza amichevole estiva. A breve arriveranno novità importanti direttamente dal campo con le formazioni ufficiali delle due squadre e le scelte sopratdi Simone Inzaghi.Stadium #ForzaTour2023 #PSGpic.twitter.com/koHdVJmDa9 —(@) August 1, ...

... che per il suo cartellino ha offerto 300 milioni di euro al. Che adesso, a 11 giorni dall'... FOTOGALLERY %srimanenti Calciomercato Mbappé e non solo: i big in scadenza nel 2024 In scadenza ...L'attaccante uruguaiano, 36enne, ex Palermo, Napoli,e Manchester United, è stato presentato ... -LivePhotoSport - . pdm/red 01 - Ago - 23 10:07 1 agosto 2023...importante impegno estivo del Japan Tour della squadra di Inzaghi metterà di fronte Inter ema ...possibili nuovi arrivi di mercato per completare un organico già molto competitivo FOTOGALLERY...

Sergio Rico, prima foto dopo due mesi di ospedale: scrive su una lavagna per poter comunicare Corriere della Sera

La compagna dell'ex portiere del Psg prosegue nel condividere aggiornamenti sulla quotidianità al fianco del calciatore ...Donnarumma alla Juventus. Ritorna un classico del calciomercato estivo, il portierone della nazionale azzurra accostato alla Juventus.