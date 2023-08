Formula 1 | ancora un’ammissione scioccante di Leclerc | duro colpo per i tifosi

Leggi su sportnews.eu

(Di martedì 1 agosto 2023) Il pilota monegasco non si arrende, e si concentra per il prossimo Gran Premio di domenica di Spa in Belgio Bisogna ammettere che non è un bel periodo per la Ferrari, gloriosa vettura della1, che non sta dando le soddisfazioni che idella Rossa meritano ed attendono. Si parla di rapporti non Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.