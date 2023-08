Formia Presentati i due nuovi assessori della giunta Taddeo | ridistribuite le deleghe

Leggi su temporeale.info

(Di martedì 1 agosto 2023)– Gli obiettivi, apparentemente, sono lungimiranti sul piano politico-amministrativo e bisogna centrarli con due scopi: garantire “un’ampia ripartizione di compiti, competenze enell’attività di collaborazione con il sindaco in esecuzione ed in attuazione dell’indirizzo politico” e, soprattutto, conferire un “rinnovato slancio all’attività di programmazione politica per assicurare un governo del territorio del solo L'articolo Temporeale Quotidiano.