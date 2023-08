“Fondazione Guido d’Arezzo | dolenti…note”

(Di martedì 1 agosto 2023) “Un pozzo senza fine Lasta approssimandosi a questo non invidiabile traguardo. Tra Consiglio Comunale e Giunta, si sussegue uno stillicidio di provvedimenti e delibere che con puntualità aggiungono risorse a favore di quell’ente. Sempre un passo alla volta ma frutto di richieste costanti che puntualmente sono soddisfatte dall’amministrazione comunale. Noi possiamo parlare soprattutto nel nostro ruolo di consiglieri comunali: a ogni seduta in cui l’assessore al bilancio propone una variazione, spunta sempre una voce relativa a un preciso capitolo di spesa. Scelgo Arezzo chiede puntualmente chiarimenti in merito, questi vengono forniti senza tuttavia offrire un quadro organico da cui trarre risposta soddisfacente alla domanda principale: come programma la? A ben vedere, di ...

Facile per unaprivata come Palazzo Strozzi, che produce un indotto commerciale unico ... il direttore della Reggia di Venaria,Curto, infaticabile organizzatore e curatore di mostre, ...Il 10 agosto, Calici di Stelle si trasferirà in Oltrepò, a Torrazza Coste (Pavia), alla...dalla terrazza panoramica e una sessione musicale del Duo Chitarra/Sax Federico Lisandria e...... direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea ore 18/19.15: Mondo FuriosoCrosetto, ministro della Difesa Marco Minniti, presidenteMed - Or Maurizio Molinari, ...Questa la dichiarazione dei consiglieri comunali Marco Donati e Valentina Sileno di Scelgo Arezzo che hanno chiesto chiarimenti in consiglio comunale sui 100mila euro per la fondazione Guido D'Arezzo ...Il progetto di collegare le aree verdi del capoluogo fa parte dei 7 progetti finanziati con 8 milioni di euro. Ecco quali interventi e dove ...