(Di martedì 1 agosto 2023) Dibattito ad alta tensione alla Camera sul, il Piano nazionale di ripresa e resilienza: il ministro per gli Affari europei e il Sud Raffaele, intervenendo in Aula nella sua comunicazione ha ...

Il ministronella sua replica ha respinto le critiche e ha insistito che "spostare alcuni elementi del Pnrr su altre fonti di finanziamento di intesa con le amministrazioni centrali e ...Nelle comunicazioni alla Camera sul Pnrr, il ministro Raffaeleribadisce il concetto a più riprese: "Non ci sono definanziamenti, lo voglio dire ai sindaci e ai catastrofisti: gli interventi andranno avanti regolarmente. Noi proporremo alla Commissione Ue ...In merito alla rimodulazione dei progetti, in particolare quelli relativi ai Piani urbani integrati,ha assicurato che "non c'è nessuno che immagina di definanziare" tali piani, soprattutto il ...

Fitto difende governo su Pnrr, opposizione accusa: "Miliardi spariti ... Il Sole 24 ORE

Il ministro cerca di tranquillizzare: "Non ci sono definanziamenti, lo dico a sindaci e catastrofisti: gli interventi andranno avanti regolarmente".Non usa giri di parole il governatore del Veneto Luca Zaia che, dal palco della festa della Lega a Cervia, manda un avviso chiaro a palazzo Chigi: "Se l'autonomia non arrivasse nella tempistica del 20 ...