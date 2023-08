Fitto alla Camera | “Non accettiamo narrativa secondo cui il governo definanzia interventi utili al Paese Beni confiscati? Polemica strumentale”

(Di martedì 1 agosto 2023) “Lache è quella di immaginare unintento areper ilsolo per uno spirito di irresponsabilità è unache nonsia perché non è vera sia perché sarebbe paradossale solo raccontarla. In questi giorni letto numerosissime dichiarazioni in questo senso”. Lo ha detto il ministro degli Affari europei, Raffaele, nelle comunicazionisulla revisione complessiva degli investimenti del Pnrr. “Suialle mafie c’è stata unnon vera e molto” ha aggiunto. “L’intervento relativovalorizzazione dei ...

Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione il Pnrr, Raffaele, intervenendo in AulaCamera. La quarta rata con un obiettivo in piu' passera' da 16 ...Lo ha assicurato il ministro degli Affari europei, Raffaele, nel corso delle comunicazioniCamera sulle modifiche al Pnrr. "Perche' il lavoro che porteremo avanti - ha spiegato - trovera' ...Queste parole sono state espresse dal ministro Raffaele, responsabile degli Affari Europei, delle Politiche di Coesione e del PNRR, durante il suo discorso sull'argomento nella Camera dei ...

Pnrr, Fitto alla Camera: "La strada da seguire è il confronto con la Commissione Ue" Sky Tg24

ROMA (ITALPRESS) – “Il lavoro sulla terza e quarta ci deve accompagnare nel percorso della quinta fino alla decima rata, l’obiettivo del governo non è guardare alla scadenza immediata per aprire un di ..."Gli interventi previsti all'interno del Pnrr vanno avanti regolarmente. Non c'è nessuna interruzione rispetto a tutto ciò che è previsto". (ANSA) ...