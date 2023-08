Fiorentina | visite mediche per Infantino | le cifre dell'affare

A chiudere un mese ricco di situazioni non semplici lemediche di Andrea Barberis, non ... Valoti (Monza), Shpendi (Cesena), D'Alessandro (Monza), Barberis (Svincolato), Corradini (), ......Laha accolto nella tarda serata di lunedì 31 luglio il neo acquisto Gino Infantino, il centrocampista è atterrato all'aeroporto di Firenze Peretola. In giornata effettuerà le......Gino Infantino è ormai un giocatore della: il centrocampista argentino, classe 2003, è infatti atterrato all'aeroporto di Peretola a Firenze e nella giornata di domani svolgerà le...il neo acquisto l’argentino è sbarcato a Peretola: "Voglio sfruttare l’opportunità. Batistuta Per me è un idolo" ...E' iniziata ufficialmente pochi minuti fa la prima giornata fiorentina di Gino Infantino. Come documentato dalla società viola attraverso i suoi canali, il centrocampista classe ...