Fiorentina | quattro gol al Grosseto | esulta anche Arthur

Leggi su sportface

(Di martedì 1 agosto 2023) Buon test per lache batte 4-0 il, formazione che milita in Serie D. La squadra di Vincenzo Italiano, dopo la pesantissima sconfitta in Serbia contro la Stella Rossa, ritrova il sorriso grazie ai gol di tre volti nuovi del 2023: oltre a Jovic, infatti, sono andati in rete Brekalo (arrivato nel mercato di gennaio),e Sabiri. Dopo due ottime parate del portiere Raffaelli sui tiri di Cabral e Castrovilli, la viola passa in vantaggio al 42?. Dodò sfonda sulla destra e crossa, Brekalo di testa colpisce il palo ma sulla ribattuta riesce a depositare in rete. Lasi sblocca e due minuti dopo firma il 2-0. Merito diche dopo una deviazione sul tiro di Biraghi, entra in area e realizza col destro un rigore in movimento. Nella ripresa c’è spazio...