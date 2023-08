Fiorentina | poker a Grosseto 0-4 Segna anche Arthur Si rivede Gonzalez

(Di martedì 1 agosto 2023) Bella serata maremmana, per la. Che fatica molto nel primo tempo a trovare il gol, poi fa breccia con Brekalo. Bravo il(serie D) a chiudersi a riccio, davanti al portierino Raffaelli, spettacolare in alcune parate, ma poi vulnerabile quando avrebbe dovuto mostrare doti importanti. Radoppio diprima del riposo, per dare a Italiano quel vantaggio che per lui ha un sapore gustoso qualsiasi partita si giochi. Fanno fatica, in ogni caso, Cabral e Ikonè

GROSSETO - Dopo il pesante ko in Serbia con la Stella Rossa e fresca di 'ripescaggio' in Conference League , latorna a vincere in amichevole sul campo del Grosseto (Serie D) di fronte a tantissimi tifosi viola presenti sugli spalti dello stadio Zecchini . Finisce 4 - 0 per la squadra di Italiano (in ...Tra le mura amiche vince ai rigori il Puebla su Chicago Fire edel Toluca sul Colorado Rapids. Bilbao (Esp) 20:30 Hartlepool (Eng) - Sunderland (Eng) 20:30 Grosseto (Ita) -(Ita) 20:...... condi Gudmundsson, ma poi hanno perso per 1 - 4 contro il Venezia. Il Genoa giocherà l'11 agosto in Coppa Italia con il Modena e il 19 in campionato contro laalle 20.45 a Marassi. ...

Grosseto-Fiorentina 0-4, rivivi la diretta: poker viola in amichevole Corriere dello Sport

Gol nuovi e vecchi nel 4-0 rifilato dalla Fiorentina al Grosseto: Brekalo ed Arthur nel primo tempo e Sabiri-Jovic nella ripresa firmano il poker. Prima amichevole in Toscana… Leggi ...La partita Grosseto - Fiorentina di Martedì 1 agosto 2023 in diretta: a segno Brekalo e Arthur nel primo tempo, Sabiri e Jovic nella ripresa ...