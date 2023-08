Fiorentina | Infantino in Italia | visite e poi firma

(Di martedì 1 agosto 2023) Laha accolto nella tarda serata di lunedì 31 luglio il neo acquisto Gino, il centrocampista è atterrato all’aeroporto di Firenze Peretola Laha accolto nella tarda serata di lunedì 31 luglio il neo acquisto Gino, il centrocampista è atterrato all’aeroporto di Firenze Peretola. In giornata effettuerà lemediche e poi metterà lasul contratto prima di raggiungere i nuovi compagni. Affare da 4 milioni per la viola.

Commenta per primo Questa sera laha accolto, esterno di centrocampo proveniente dal Rosario Central ma ora attende anche un altro. Si tratta dell'attaccante del River Plate Beltran, pallino di Burdisso.

Fiorentina, arriva Gino Infantino: le cifre dell'affare Fantacalcio ®

Tutto quello che c'è da sapere su Gino Infantino, il talento che la Fiorentina ha acquistato dal Rosario Central.Oltre ad Amrabat, la Fiorentina si prepara a salutare altri tre giocatori, considerati sacrificabili da Vincenzo Italiano ...