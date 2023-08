Fiammata di caldo poi temperature in crollo di 12 gradi

In Italia abbiamo vissuto ila 48 gradi, eventi estremi a più riprese e la crisi climatica è ... Infatti, mentre l'ultimadi Caronte scalderà il Sud con locali picchi di 40 gradi, già da ...Dopo alcuni giorni die sereno, il prossimo fine settimana arrivera' un anticipo di autunno. Durera' poco l'ultimadi, poi da giovedi', l'Italia sara' investita da un vortice ciclonico proveniente dal Nord Europa che, entro il weekend, portera' maltempo e un crollo delle temperature tra i 10 e i 12 ......l'estate in autunno Il meteo di oggi vede in Italia un inizio mese di agosto ben lontano dal... Infatti, mentre l'ultimadi Caronte scalderà il Sud con locali picchi di 40 gradi, già da ...

Ultima fiammata di caldo, poi crollo delle temperature di 10 gradi Agenzia ANSA

(Adnkronos) – Il meteo di oggi vede in Italia un inizio mese di agosto ben lontano dal caldo asfissiante a 48 gradi che ci ha attanagliato a luglio. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it ...Infatti, mentre l'ultima fiammata di Caronte scalderà il Sud con locali picchi di 40 gradi, già da giovedì arriveranno violenti temporali, associati a ...