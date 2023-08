Festa della Civiltà Contadina e della Trebbiatura a Roccadaspide Cinque giorni di tradizioni | musica e buon cibo!

(Di martedì 1 agosto 2023) È uno degli eventi più attesi dell'estate nella suggestiva località di Carretiello di, in provincia di Salerno, in Cilento. Dal 2 al 6 agosto 2023, l'Associazione ' Carretiello in ...

Così il cardinale Parolin " condivide con i media vaticani " i pensieri del Santo Padre che incontrerà, ascolterà e parlerà ai ragazzi venuti da tutto il mondo per questa grandefede. Il ...Non usa giri di parole il presidenteRegione Veneto Luca Zaia che, dal palcoLega a Cervia , manda un avviso chiaro a palazzo Chigi: 'Se l'autonomia non arrivasse nella tempistica del 2024 vuol dire che abbiamo fallito come obiettivo. Ma non fallisce la Lega, ...

La grande festa della Santoni a Corridonia all'insegna della "Dolce Vita" - La grande festa della Santoni a Corridonia ... il Resto del Carlino

"È essenziale che gli amministratori locali riconoscano l'importanza di un equilibrio tra lo sport di alto livello e il benessere generale dei cittadini" ...Appuntamento per il 4 agosto a Soveria Simeri (CZ): torna, anche quest'anno, la Festa della Bufala. L'evento è organizzato dal Comune di Soveria Simeri, dalla Pro Loco di Soveria Simeri, con il contri ...