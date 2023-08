Ferragosto a Roma | il Campidoglio organizza un pranzo contro la solitudine

(Di martedì 1 agosto 2023)– Anche quest’annoCapitale hato undiper chi è rimasto solo in città. Un’occasione importante per stare insieme, combattere lae affrontare il caldo passando una giornata in compagnia in luoghi freschi. Grazie al lavoro comune tra Assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute e Municipi, 1500 persone potranno pranzare gratuitamente il 15 agosto in 16 luoghi diversi della città, nella maggior parte dei casi presso le sedi delle Case sociali degli anziani e del quartiere. “Abbiamo confermato per il secondo anno ‘ildi’ – spiega l’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari – perché vogliamo che l’iniziativa diventi una tradizione importante per ...

l'assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari: per combattere così la solitudine. In molte sedi sono previsti balli, "cocomerate" e momenti di festa e di socializzazione.Roma Capitale ha organizzato un pranzo di Ferragosto per chi è rimasto solo in città. L'assessora Funari: "Un gesto importante contro la solitudine" ...