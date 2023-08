Ferragosto 2023 a Fiumicino | tutti gli eventi in calendario

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 1 agosto 2023)– Concerti, street food e cabaret: l’estate aè entrata nel vivo conglidella kermesse estiva è “R-Estate in Comune (leggi qui). Appuntamenti che animeranno il territorio fino a settembre. Immancabili i festeggiamenti di, con tante serate a partire dalla settimana precedenti: dal 5 agosto ogni sera su via della Torre Clementina, dalle ore 21:30, ci sarà uno spettacolo diverso. Non mancherà poi la tradizionale processione a mare dell’Assunta. Il programma degli spettacoli Sabato 05 agosto – Pippo Franco in “Il grande viaggio” Domenica 06 agosto – Giorgio Tirabassi Quintet in “Il Fulmine a tre dita” Lunedì 07 agosto – Raffaello Corti, Alberto Alivernini, Maga Serena e Mago Pablo in “Magic Night” Martedì 08 agosto – “Strange cover”, concerto Mercoledì 09 ...