Fabregas | «Mourinho ha giocato con la mia mente come nessun altro | ha tirato fuori il meglio di me»

(Di martedì 1 agosto 2023) Cescquest’estate ha lasciato il calcioma a Como, sua ultima destinazione, ha trovato la dimensione perfetta dove far crescere la sua nuova carriera professionale. Ha infatti accettato l’incarico di allenatore del Como Under 19. Nel frattempo ha rilasciato alcuni aneddoti sui suoi ex allenatori al portale The Coaches’ Voice: «Durante i miei 20 anni ai massimi livelli, ho sempre pensato al giorno in cui avrei appeso le scarpe al chiodo con un po’ di panico. Ma nel ruolo di allenatore ho trovato la mia passione. Mi sta facendo vedere il gioco in modo completadiverso. Avevo iniziato a pensare di diventare un allenatore dopo aver compiuto 30 anni». E ancora: «Nella mia carriera dare ho lavorato con Arsène Wenger, Pep Guardiola, José, Antonio Conte, Luis Aragonés e ...