Fabio Fazio e Luciana Littizzetto nel promo di Che tempo che fa lanciano una frecciata alla Rai VIDEO

(Di martedì 1 agosto 2023)hanno registrato ilper l'esordio di Cheche Fa su Nove, laRai Arriva il primoregistrato insieme daper Cheche fa, la celebre trasmissione che dprossima stagione andrà in onda su Nove. Nel divertente, il conduttore non ha fatto a meno di lanciare unaRai, poiché l'emittente ha rifiutato di cedere le pagine social del programma, preferendo chiuderle. Nella divertente clip,...

Il primo promo cone Luciana Littizzetto pubblicato oggi martedì 1 agosto 2023 sui profili social di Nove è infatti un vero e proprio attacco nei confronti della Rai , che ha ospitato la ...Mancano ormai poco più di due mesi all'inizio della nuova stagione di Che tempo che fa: il celebre talk show condotto daandrà in onda a partire dal 15 ottobre sul canale Nove e non più su Rai 3 . Recentemente il programma è stato oggetto di una vera e propria battaglia tra la Rai e Officina , ovvero la ...In una lunga intervista rilasciata a Repubblica, la donna ha parlato delle novità della compagnia, dell'arrivo die di una possibile entrata di Barbara d'Urso nel gruppo. Dopo essere ...

Laura Carafoli: “Per la mia tv punto sulla leggerezza: è la cosa più difficile da realizzare. E con Fabio Faz… la Repubblica

Che tempo che fa, è stato diffuso sui social il promo della nuova stagione della trasmissione, in onda da ottobre sul Nove ...La prima pubblicità del programma su Nove è una vera e propria bordata nei confronti della tv di Stato, che ha sempre “l’esclusiva” ...