‘Exploding Kittens | Good vs Evil’ | un nuovo gioco di carte ispirato alla serie Netflix

(Di martedì 1 agosto 2023) L’annuncio diè arrivato ormai un anno fa, scuotendo – come prevedibile – la community: ilda tavolo Explodingsarà adattato per unper dispositivi mobili e per unatv sulla piattaforma. Ora la società di giochi e intrattenimento (dal nome Exploding) ha lanciato ilExplodingvs. Evil, basato sullaanimataper adulti di imminente uscita. Si tratta di una nuova versione standalone deldioriginale, progettata però all’interno del mondo immaginario dellaTV. «Adattare Explodingin uno show televisivo è stato uno ...

Tra i giochi da tavolo : '' (Asmodee Italia), Lo sgranocchia colori di pop (Babalibri), 'Nome in codice' (Cranio Creations). 'FIFA 22 PS4' si conferma al primo posto tra i ...... Dragon Up (East Side Games) Moonlighter (11 Bit Studios) Townsmen - A Kingdom Rebuilt (HandyGames): Il gioco (Digital) Dragon Up è un gioco d'avventura single ...Come riporta Multiplayer.it , tra i progetti videoludici più importanti figura senz'altro quello basato su '' , il noto boardgame che oltre a un adattamento interattivo diventerà ...