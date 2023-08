Ex naufrago diventerà papà | l’annuncio sui social

(Di martedì 1 agosto 2023) Ora è ufficiale: Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli diventeranno genitori per la prima volta.con uno scatto suiI fan più attenti avevano notato il cambiamento e adesso arriva dalla coppiaufficiale: presto i due diventeranno genitori. Andrea e Arianna lo hanno annunciato con un tenerissimo scatto sui. Una foto che ritrae la coppia con Andrea in ginocchio che bacia la pancia della compagna in dolce attesa del loro primo figlio o della loro prima figlia. Ad accompagnare il tenero scatto la didascalia: “A te che sei e già sarai… la parte migliore di noi… Mamma e”. Arianna e Andrea, ex protagonisti di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi che va i onda il pomeriggio su Canale 5, stanno insieme da quattro anni e non si sono mai lasciati, seppure non ...

