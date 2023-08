Ex Inter | D'Ambrosio dice sì al Monza | fissate le visite mediche

Attivissimo il Monza: Galliani piazza una bella doppietta con gli acquisti di D'(domani le visite mediche, dopodiché l'exfirmerà un annuale da 1,5 milioni con opzione per la stagione) ...... mentre sono stati avviati i contatti per Danilo D', difensore recentemente svincolatosi dall'. 14.40 - Cavani - Valencia: è finita. Lo aspetta il Boca Juniors, con cui è in parola per ...... mentre Danilo D'si aggregherà al gruppo di mister Palladino a partire da giovedì. Tutto definito con l'ex difensore dell', con la dirigenza brianzola che si è inserita con prepotenza ...

TMW - Mercoledì il giorno di D'Ambrosio al Monza: l'ex Inter firmerà un contratto in stile Gagliardini TUTTO mercato WEB

Adriano Galliani piazza il colpo: per il nuovo acquisto del Monza debutto speciale contro il Milan nel Trofeo Berlusconi ...Luis Enrique ha la grana Mbappé: l’ultimatum del Psg è scaduto ma ieri non è successo niente. All'Inter di Inzaghi manca il portiere e aspetta sempre il centravanti ...