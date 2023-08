...59% e lo yen'indeboliva contro il dollaro ai minimi dal 9 luglio scorso. Il tasso di cambio è superiore a 142. Bond Giappone concorrenti degli Eurobond Per l'l'annuncio di Tokyo è positivo.A partire dalalario minimo che può attendere. In quest'ottica, infatti, è arrivata la richiesta ...ratifica parlamentare per farlo entrare in vigore e l'Italia è sotto la lente di tutta l'...... l'Italia nel 2023 crescerà più della media dell'. Parte il trenino d'aaa Nazzzione , ma la ... nelle parole brutalmente sincere del Ceo di Stellantis ;'avanza lo Zeitgeist ...

Eurozona, S&P: a luglio peggior crollo manifaturiero dal 2009 Tiscali Notizie

Seduta a due facce in Asia dove salgono Tokyo (+0,92%) e Sydney (+0,54%) così come Seul (+1,31%) mentre arretrano le Borse cinesi dopo l'indice Caixin pmi manifatturiero in contrazione a luglio. Il da ...Il cambio euro dollaro (EUR/USD) rischia un più ampio ritracciamento con i dati macro di oggi che si concentrano sulla disoccupazione nell'Eurozona.