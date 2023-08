Eurovolley 2023 | De Giorgi | “Siamo fiduciosi” E Mazzanti carica | “Vogliamo scrivere una pagina importante”

Leggi su sportface

(Di martedì 1 agosto 2023) Scatta il conto alla rovescia per gli Europei femminili e maschili di pallavolo, che saranno, come nel 2019 e nel 2021, organizzati in quattro paesi. Oltre all’Italia, la rassegna femminile (dal 15 agosto) avrà luogo in Belgio, Germania, ed Estonia. Gli uomini invece, debutteranno il 28 agosto in un torneo che farà tappa anche in Macedonia, Bulgaria e Israele. In Italia le due rassegne continentali si svolgeranno in nove città: il torneo femminile prenderà il via a Verona per poi proseguire a Monza, Torino e Firenze. L’Europeo maschile, invece, comincerà a Bologna che ospiterà la partita inaugurale. Poi riflettori su Perugia, Ancona e Bari. Roma, invece, sarà il palcoscenico dove le quattro migliori squadre degli Europei maschilisi riuniranno al Palazzo dello Sport per disputare semifinali e finali in programma rispettivamente il 14 e il 16 ...