Europei 23 | De Giorgi | “Le aspettative sono alte”

(Di martedì 1 agosto 2023) Ferdinando De, tecnico della nazionale maschile di pallavolo, ha parlato durante la presentazione dei Campionati2023. “Lema noi dobbiamo mantenere la nostra filosofia. Questo Europeo è un modo per far conoscere ancora di più la nostra nazionale in giro anche se non è comodissimo dal punto di vista dell’allenatore”. Poi un pensiero sulla Nations League appena conclusa. “E’ un torneo difficile e arrivare fino alla fine è complicato. E’ il secondo anno che arriviamo alle semifinali, avremmo voluto fare un passo avanti, ma cerchiamo di sfruttarlo per giocare contro le migliori squadre al mondo”. SportFace.