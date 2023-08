Euphoria | in onda la maratona della serie per ricordare Angus Cloud

(Di martedì 1 agosto 2023) L’attore si è spento a soli 25 anni Una notizia terribile ha scosso il mondotv. Nella notte italiana, a soli 25 anni, si è spentoattore noto per il suo ruolo in “”. Perl’attore, Sky propone stasera, dalle 22.45, su Sky Atlantic e in streaming su NOW lasi, la premiataHBO firmata Sam Levinson con Zendaya, disponibile anche on demand. Acclamato ritratto a luci al neonGenerazione Z americana, raccontata in maniera molto cruda e senza filtri, laè un vero cult vincitore di 3 Primetime Emmy Awards – fra cui quello per la sua protagonista, Zendaya – che ha ridefinito completamente un genere, il teen drama, mai prima di...

Cloud era diventato famoso per il suo ruolo in, progetto a cui a lavorato fin dal principio, prendendo parte alle prime due stagioni, indal 2019 al 2022.

Tutti gli episodi della serie di cui l'attore 25enne era uno dei protagonisti di nuovo in onda su Sky Atlantic e in streaming su NOW.Maratona di Euphoria su Sky Atlantic in ricordo dell'attore Angus Cloud. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni sulle ultime novità della tv in streaming e satellitare.