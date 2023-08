Euclid | ecco le prime immagini!

Talmente incredibili per la loro nitidezza che alcuni scienziati le hanno definite "ipnotizzanti". Le prime immagini del telescopio spaziale europeosono arrivate sulla Terra e già fanno notizia. A riprenderle sono stati i due strumenti appena accesi: VIS (VISible Instrument) e NISP (Near Infrared Spectrometer Photometer) che sono ancora in ...quello che sappiamo e le nuove immagini. ESA: mostrate le prime immagini di test Nel corso degli scorsi giorni il fine guidance sensor (FGS) è stato calibrato correttamente permettendo ...Crediti: Esa/Consortium/Nasa, Cc By - Sa 3.0 Ig "Accendere uno strumento spaziale è un'esperienza unica: quando tutto era pronto, abbiamo inviato al satellite il comando di power - on e ...

Ecco le prime immagini (di test) del telescopio spaziale Euclid, spiegate Astrospace.it

Entusiasmo tra gli scienziati per le immagini che arrivano dalla sonda europea Euclid, che sta osservando l’universo a un milione e mezzo di chilometri dalla Terra. Saranno misurati gli spettri di mil ...Lo strumento VISible della sonda Euclid (VIS) scatterà immagini super nitide di miliardi di galassie per misurarne le forme.