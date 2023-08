Estudiantes vs Goias – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 1 agosto 2023) Il viaggio in Copa Sudamericana perriprenderà mercoledì 2 agosto , quando entrambe le squadre apriranno il loro turno di ottavi di finale all’Estadio Jorge Luis Hirschi. L’è arrivato a questo punto grazie a un’enfatica vittoria per 4-0 contro il Barcellona nel secondo turno degli ottavi di finale, vincendo per 5-2, mentre ilè in testa al proprio girone con 12 punti, due in più dell’Universitario. Il calcio di inizio divsè previsto a mezzanotte ora italiana Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreLe impressionanti sei partite iniziali della Sudamericana 2023 hanno portato El Leon alla fase a eliminazione diretta di ...