Estate 2023 | biologo | “Occhio a 4 pesci ‘alieni’ temibili”

(Di martedì 1 agosto 2023) (Adnkronos) – Quattro 'alieni' nei nostri mari che è meglio evitare: palla maculato, scorpione, coniglio scuro e coniglio striato. Sono i nomi dei, tutte specie invasive tropicali arrivate dal canale di Suez e avvistate in Italia, dalla puntura velenosa – e assai dolorosa – (nel caso dello scorpione e dei due tipi di pesce coniglio) o tossiche per chi li mangia (palla). A mettere in guardia contro questi 'incontri ravvicinati', diventati possibili nelle nostre acque tropicalizzate, è Ernesto Azzurro, dirigente di ricerca all'Istituto per le Risorse biologiche e le biotecnologie marine del Consiglio nazionale delle ricerche (Irbim-Cnr) di Ancona, particolarmente esperto dialieni. "Il fenomeno – spiega all'Adnkronos Salute – è ormai consolidato, abbiamo ricevuto avvisi anche sul gruppo Facebook Oddfish, che raccoglie segnalazioni di eventi ...