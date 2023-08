Esposti i prezzi medi della benzina | dove costa meno e dove c' è la stangata

(Di martedì 1 agosto 2023) Da oggi i dati dovranno essere resi pubblici negli impianti di distribuzione sul territorio.più bassi nelle Marche e in Veneto, più alti a Bolzano e in Puglia: ecco i numeri per ogni singola Regione

Inoltre il 34,8% dei musei non ha ancora digitalizzato i beni culturali e il 37,8% non ha ancora reso accessibili al pubblico i propri cataloghi digitali. Il Mimit pubblica sul proprio sito i prezzi medi dei carburanti: la media nazionale in autostrada e quella Regione per Regione. Da oggi i dati dovranno essere resi pubblici dagli impianti di distribuzione sul territorio, con l'obiettivo di garantire maggiore trasparenza. Vanno esposti all'interno dell'impianto in modo visibile su un cartello riportante i prezzi medi per ciascun tipo di carburante venduto (prezzo medio self-service per gasolio e benzina, prezzo medio servito).

