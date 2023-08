Esorcismi su bambino di 9 anni | indagati padre e nonna

... al termine di una delicata indagine condotta dalla Polizia, per togliere dalla custodia del padre e della nonna undi nove anni, vittima, secondo le accuse, die riti esoterici per ...... al termine di una delicata indagine condotta dalla Polizia, per togliere dalla custodia del padre e della nonna undi nove anni, vittima, secondo le accuse, die riti esoterici per ...La Procura e il Tribunale di Tempio Pausania sono intervenuti, al termine di una delicata indagine condotta dalla Polizia, per togliere dalla custodia del padre e della nonna un bambino di nove anni, ...Il bambino era costretto ad assistere - e probabilmente anche a partecipare - a tali rituali che gli stavano provocando disagi fisici e psicologici ...