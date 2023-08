Esg | le multinazionali alla guida della rivoluzione sostenibile

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 1 agosto 2023) (Adnkronos) – L’Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) ha aggiornato le Lineeper lesulla condotta d’impresa responsabileluce delle nuove urgenze sociali, ambientali e tecnologiche.Le Linee, riviste per l’ultima volta nel 2011, sono lo standard di riferimento a livello mondiale sulla condotta d’impresa responsabile, ampiamente applicate nelle politiche pubbliche e nelle pratiche commerciali. Si tratta di raccomandazioni rivolte dai governi alle impreseche operano in o a partire dai Paesi aderenti all’Ocse. Queste lineeforniscono principi e standard non vincolanti per promuovere una condotta d'impresa responsabile, rispettosa delle leggi applicabili e degli standard internazionali riconosciuti. Sono ...