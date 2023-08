Esclusivo | il Manchester United ha esaminato l’obiettivo di trasferimento del Liverpool | afferma Fabrizio Romano

(Di martedì 1 agosto 2023) Sito inglese: Ilha guardato al centrocampista del Southampton Romeo Lavia, anche se la loro priorità sembra essere Sofyan Amrabat mentre ilprepara un’offerta per Lavia. Questo secondonella sua rubrica esclusiva CaughtOffside, con il giornalista che spiega che mentre il Man Utd ha guardato a Lavia, non c’è stato niente di più concreto o avanzato di quello per il momento. Lavia, tuttavia, sarà oggetto di una nuova e migliore offerta da parte del, secondo, il qualeanche che i Red Devils cercheranno di rafforzare il proprio centrocampo con l’Amrabat una volta finalizzate anche alcune vendite in quella posizione per giocatori come Fred e Donny van de Beek. “Sofyan Amrabat al ...

... per il quale persiste l'interessamento di diverse squadre della Premier League inglese, ed in particolare del Liverpool del suo grande estimatore Klopp e delCity contro cui ha giocato la ...Il cantautore del gruppo musicale pop dei Take That, ha presentato in occasione di un eventopresso Harvey Nichols ai nuovi vini biologici sudafricani aggiunti al suo ...Con ilUnited, chiamato a sostituire De Gea, non è stato complicato trovare un accordo: per i nerazzurri un assegno da ben 55 milioni di euro, tra parte fissa e bonus. Ma i Red Devils non ...

Esclusiva: Hojlund-Manchester United no stop. I dettagli Alfredo Pedullà

Le strategie di mercato dell'Inter potrebbero portare anche alla cessione di Barella in Premier League dopo l'acquisto di Samardzic ...Su Donny van de Beek ci sono gli occhi della Real Sociedad. Il club spagnolo si è già mosso concretamente, chiedendo al Manchester United il prestito con diritto di riscatto. Si attende la risposta da ...