Secondo un recente studio di PlanRadar, piattaforma digitale per la gestione dei cantieri immobiliari, effettuato su 2.500 aziende di 15 diversi Paesi, glidiinfluiscono sui costi ...Anche la Juve, del resto, è undi squadra in costruzione , e comunque qualche discreta ... Di sicuro del già dimenticato lavoro di Maldini che avrà pure fatto i suoi, teniamoci un ...... anche qualche cosa di negativo per non commettere gli stessidi gestione di gruppo successi ... I lavori inizieranno il 2 agosto, sarà, per apporre sia il manto di ultima generazione in ...

Errori di cantiere: i più ricorrenti e quanto pesano sui costi Tiscali Notizie

Il cantiere del ponte della Gnocca, nelle Strette del Borbera, a Borghetto Borbera, rischia di non partire entro la fine dell’estate come aveva annunciato il presidente della Provincia, Enrico Bussali ...ANCONA Un cantiere ad ostacoli, con tanto di palestra demolita in fase di costruzione. Il motivo Un errore legato alla disparità dei pilastri appena collocati. Il punto sui lavori alle ...