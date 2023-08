Emanuela Orlandi | l’ultima scoperta è raccapricciante

(Di martedì 1 agosto 2023) Si parla ancora oggi della scomparsa di, un mistero che non è mai stato risolto. La ragazza, all’epoca 15enne, sparì da Città del Vaticano, più di 40 anni fa e nessuno sa cosa le sia successo. Al momenti si sta prendendo in considerazione la pista cosiddetta “familiare” rivelata dal Tg di La7 e che tirerebbe in ballo lo zio Mario Meneguzzi. (Continua dopo le foto) Leggi anche:, finalmente fuori la verità: ecco chi ha rivendicato il rapimento Leggi anche:, nuove rivelazioni: ecco come è morta Chi è lo zio di, Mario Meneguzzi L’uomo diventò noto alle cronache a partire dal 22 giugno 1983: i genitori digli diedero l’incarico di gestire i rapporti con ...

Roma. "Via libera unanime all'istituzione della commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa die di Mirella Gregori da parte della commissione Affari Costituzionali del Senato. Il provvedimento, già approvato dalla Camera, ora passa in Aula del Senato per l'ok definitivo." ...Ancora dubbi sulla scomparsa di. E, in particolare, sull'ultima pista rivelata dal Tg di La7 e che tirerebbe in ballo lo zio Mario Meneguzzi. A riguardo, i fratelli della cittadina vaticana hanno convocato una ...Estratto dell'articolo di Pino Nicotri per www.blitzquotidiano.it pino nicotri, il mistero continua: liti in famiglia Le rivelazioni sulle insistite avance di zio Mario Meneguzzi, verso la nipote Natalina, continuano a tenere banco.

Emanuela Orlandi, "quelle avances... non solo parole": l'ultima scoperta Liberoquotidiano.it

Una nuova svolta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi arriverebbe direttamente da Boston. Lo riporta il Corriere della Sera. L'identificazione da parte della Procura di Roma di una ...Giallo riaperto dopo l'identificazione in Procura di una delle voci dei rapitori. Altre due donne sospettate di aver partecipato all'intrigo. I comunicati (e il codice segreto) furono inviati al corri ...