Elisabetta Cocciaretto | chi è la numero uno del tennis azzurro

Leggi su 361magazine

(Di martedì 1 agosto 2023) Ha vinto nel weekend il suo primo torno WTAè ormai launo delitaliano tinte rosa. Nel weekend la 22enne è riuscita a mettere in bacheca il suo primo torneo WTA 250 a Losanna. La marchigiana, si è imposta, in finale per 7-5, 4-6, 6-4, in due ore e 43 minuti, la francese Clara Burel e da ieri è entrata in top 30. A Fanpage ha parlato così del momenti dele non solo. “In Italia si tende a parlare tanto tanto delmaschile e meno di quello femminile rispetto ad altre nazioni. In questo momento Sinner o magari Musetti sono più avanti in classifica, però anche noi stiamo dicendo la nostra, siamo 5-6 ragazze nelle prime 100 e sempre qualificate nelle fasi finali. Stiamo facendo parlare di noi sia nei tornei che negli Slam. Per quanto il ...