Eliminazione Reddito | Annunziata Pd | Scelta scellerata e accanimento contro la povertà

(Di martedì 1 agosto 2023)di Cittadinanza, Giuseppe: Scaricare i percettori significa creare volontariamente un’emergenza socialedeldi Cittadinanza. Sono montate e continuano a crescere le proteste per l’del beneficio che sosteneva tantissime famiglie in difficoltà. Sul tema è intervenuto anche Giuseppe, segretario Metropolitano del Pd. Lo ha fatto attraverso una dichiarazione inviata in redazione che lasciamo di seguito. “C’è un disegno ideologico da parte del Governo Meloni che punta a ‘criminalizzare’ lae la precarietà. La strategia comunicativa utilizzata per ildi Cittadinanza è la dimostrazione. E’ evidente che l’interruzione del beneficio colpisce in ...

La CUB Federazione del Lavoro e del Sociale con il movimento "I Nastrini" ha organizzato questa mattina un sit-in nei pressi del Centro per l'impiego della Regione Siciliana, in viale Praga.Mai come in questo periodo si è sentito parlare così tanto di povertà. Le cause che la determinano sono molteplici, ma sicuramente hanno inciso i riflessi della pandemia e l’incerta e disomogenea pros ...