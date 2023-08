Elezioni | Renzi | ' Cappato candidato a Monza? Dobbiamo capire se vogliamo like o vincere' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 1 agosto 2023) Roma, 1 ago. (Adnkronos) - "Marcosi candida per il collegio che fu di Berlusconi? Le candidature per il collegio-Brianza le decideremo a settembre, lui è uno capace di grandi battaglie che non sempre condivido, non so se sia il profilo più adatto per". Così il leader di Italia Viva, Matteo, in conferenza stampa al Senato. "Se l'obiettivo è partecipare, allorapuò fare una bella campagna di immagine, se l'obiettivo enon lo so... .prendere io fare il risultato? A settembre decideremo chi sarà il nostro", conclude.