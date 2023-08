El Bilal Touré senza stereotipi

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 1 agosto 2023) Quello di Elè un romanzo di formazione del quale sono stati scritti solo i primi capitoli. Il protagonista ha già dimostrato sacrificio, abnegazione, volontà di imparare e ripartire e costruirsi nonostante le condizioni di partenza e ogni nuova tappa gli consigliassero di lasciar stare. Cresciuto dai nonni in Costa D’Avorio, a oltre 700 km dai confini del Mali, la terra natale dei genitori; una passione innata per il calcio, sperimentata nel più grande incubatore di talento dell’Africa subsahariana, la Stella Adjamé Academy; i problemi di salute della madre che gli impediscono di volare in Polonia per il Mondiale U20 2019 e l’accordo già preso con lo Stade Reims che rischia di saltare; le mani congelate dopo i primi allenamenti nell’inverno della Marna dopo l’adolescenza trascorsa esclusivamente tra Costa D’Avorio e Mali, tra Abidjan e ...