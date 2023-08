...in questi giorni ha confermato con Rosatom costruzione della centrale nucleare di Dabaa in. ... Basti ricordare l'ingresso in Cdp Reti ispirata dae Padoan già nel 2014, la vicenda Pirelli, ...... ringrazia Meloni e dice: 'non dimentico chi è rimasto in carcere in". ( La Repubblica ) Si ... replica di Calenda: "È vergognoso il piacere che avete fatto a Meloni e Santanchè."non si fa ...Da noi il suo nome è ben noto anche per l'amicizia con Matteooltre che per la vicenda della ... leggi anche Altro Mondiale in inverno Per il 2030 sono in pole Arabia Saudita,e Grecia In ...

**Egitto: Renzi, 'Zaki ha un debito di riconoscenza verso Meloni'** Il Tirreno

L'ultimo sondaggio politico di Swg vede in netto calo il Pd e Forza Italia, balzo di Fratelli d'Italia e si migliora anche il M5s mentre tra i moderati Calenda stacca Renzi.Inizia a Roma la due giorni socialista per ricompattare il centrosinistra. Appuntamento disertato da Renzi e Calenda ...