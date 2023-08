Ecco l’oroscopo mensile del Leone di agosto 2023

(Di martedì 1 agosto 2023) La vostra stagione finisce questo mese, ma adorerete l’incarico stellare che la Vergine ha in serbo per voi. Benvenuto nell’. La tua stagione è iniziata il mese scorso e ora devi passare il testimone alla Vergine, ma c’è molto da divertirsi lungo la strada. Innanzitutto, la vostra vita sentimentale sarà al centro dell’attenzione

Tratto dal suo libro di successo,del prossimo mese partendo come sempre dai primi quattro segni dello zodiaco: ARIETE : potranno puntare tutto sulla loro personalità. Attenzione ai piccoli problemi che potrebbero ...del 1 agosto 2023:tutte le previsioni astrali per i 12 segni dello zodiaco in modo da poter iniziare la giornata nel modo giusto.del 1 agosto 2023 segno per segno Ariete: ...FIORELLA AVALLE NEMOLIS -di agosto della braidese Fiorella Nemolis per tutti i ...in soluzione liquida ostacola'impeto ... Gemelli, dal 21 maggio al 21 giugno Inquietudine:lo stato d'...