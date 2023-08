È morto a 25 anni Angus Cloud | l’attore di Euphoria | “La scorsa settimana ha seppellito suo padre”

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 1 agosto 2023) Nella giornata di ieri, 31 luglio 2023,ci ha lasciati. La scomparsa del25enne, conosciuto per aver interpretato il ruolo di Fezco in, è stata annunciata dai familiari che, all’interno di un comunicato, hanno condiviso con le migliaia di fan tutto il dolore provato per la loro perdita. Per il momento, le cause del decesso restano ignote., negli ultimi giorni, come spiegato all’interno del comunicato, aveva affrontato la morte dele, da tempo, soffriva di problemi di salute mentale: “È con il cuore pesante che dobbiamo dire addio a un essere umano incredibile oggi – recitano le parole dei familiari riportate da TgCom 24 – Come artista, come amico, come fratello e come figlio,era speciale per tutti ...