“È così difficile…” Stefano De Martino | le ultime parole ‘svegliano’ i fan di Belen

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 1 agosto 2023) Continua a tenere banco la telenovela traDeRodriguez. Nelle scorse ore è esplosa la polemica, a causa di una foto pubblicata e poi cancellata dal conduttore in cui si trovava a bordo di una barca, la stessa pare utilizzata da Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser. C’è chi è rimasto perplesso dal fatto che la sorella della showgirl sia rimasta in buoni rapporti con lui, ma non ci sono state dichiarazioni ufficiali sulla vicenda. Adesso, però,Deha fatto qualcosa di meno esplicito ma altrettanto significativo che sembra fare riferimento aRodriguez. Tutto è successo su Instagram, infatti in una delle sue stories, si è reso artefice di un gesto molto preciso. Ovviamente gli utenti hanno cominciato ad indagare, spulciando ogni tipo di ...