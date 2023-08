È Cavani show alla Bombonera | tifosi in visibilio

Nella notte italiana Edinsonè stato presentato in pompa magna alla Bombonera in quanto nuovo acquisto del Boca Juniors. L'entusiasmo dei tifosi è stato ...e la 10 di Maradona:alla Bombonera . Missione Copa Libertadores:ci crede . Il benvenuto tra cori e tamburi: l'emozione die la 10 di Maradona:alla Bombonera.Themust go on, dunque, trainato da entusiasmo, consapevolezza e grandi nomi. "L'ultima ... Bayona; L'Ordine Del Tempo di Liliana; Vivants di Alixe Delaporte; Daaaaaali! di Quentin Dupieux; ...

Grande entusiasmo e momenti di forti emozioni per Edinson Cavani. L'ex attaccante del Napoli ha scelto di ripartire dal Boca Juniors ed è stato presentato in grande stile alla Bombonera con tantissimi ...Accoglienza da brividi per Cavani, che, a 36 anni, riparte dal Boca Juniors. Il Matador indosserà la '10' appartenuta anche a Riquelme ...