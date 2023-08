Nei prossimi 45 giorni, sono programmatecon equipaggio per raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale: la Crew - 7 NASA e la Soyuz MS - 24 di Roscosmos. In un briefing tenuto il 25 luglio, i funzionari della NASA hanno ...La povertà educativa, un fenomeno silente ma devastante, sta fratturando l'Italia in, con un marcato divario tra Nord e Sud del Paese. Secondo dati elaborati dal Sole 24 Ore , le ...delle...La guerra dunque non ha ostacolato la collaborazione in materia dinello spazio. L'... I, tra le altre cose, hanno discusso sull'inammissibilità dello smembramento dell'Ucraina e del ...

Due missioni spaziali con equipaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale Globalist.it

I l vento della repressione sferza il Niger. Dopo aver deposto il presidente Mohamed Bazoum e isolato alcuni ministri, la giunta golpista sta cercando di rinforzare la sua presa del potere, incurante ...Gli scienziati dell'Esa hanno definito le prime immagini riprese da Euclid " ipnotiche ", condividendo tutto il loro entusiasmo per l'inizio dell'attività del telescopio spaziale decollato da Cape ...