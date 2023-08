Due auto incendiate per ottenere sconto sulla vendita di un suo immobile | 4 custodie cautelari

(Di martedì 1 agosto 2023) Capua. All’esito di una articolata attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Santa Maria CV, i Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Capua hanno eseguito, alle prime luci dell’alba del 28 luglio 2023, un fermo di indiziato di delitto nei confronti di quattro persone tutte residenti nel comune di Capua. All’esito della udienza di convalida del fermo, il GIP ha applicato nei confronti dei quattro, misureper i reati di incendio doloso, tentata estorsione e nei confronti di due anche di atti persecutori nei confronti di Sinapi Claudio, 62 anni, la consorte, Fortino Annamaria, 52 anni. Likaj Renaldo, 26 anni e Shahu Gazmir, 39 anni, entrambi albanesi, in qualità di esecutori materiali. In particolare é emerso che due degli indagati, di nazionalità italiana, in qualità di mandati, al fine ...

Un ragazzo di 14 anni è morto dopo essere stato investito da un'pirata , fuggita dopo aver provocato l'incidente. Lo schianto è avvenuto poco prima della ... e qui sono nati anche gli altri...Secondo una prima ricostruzione, iveicoli, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati frontalmente. L'impatto violento non ha lasciato scampo all'86enne che era alla guida del ......fratello minorenne avrebbe continuato a colpirlo in tutto il corpo con un blocco antifurto per... riunitasi con l'amico precedentemente fatto allontanare dai, avrebbe contattato il genitore ...

Scontro tra due auto allo svincolo della Ss115: coinvolti tre agrigentini Grandangolo Agrigento

Un ragazzo di 25 anni è rimasto schiacciato contro un palo dopo esser stato investito da un’auto rimasta poco prima coinvolta in un incidente ...Milano, lo schianto all’incrocio con via Colletta, nei pressi di piazzale Lodi. Feriti anche i conducenti delle due vetture, semidistrutte per il forte impatto ...