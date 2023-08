Due auto incendiate per ottenere sconto sulla vendita di un suo immobile | 4 custodie cautelari

(Di martedì 1 agosto 2023) Capua. All’esito di una articolata attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Santa Maria CV, i Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Capua hanno eseguito, alle prime luci dell’alba del 28 luglio 2023, un fermo di indiziato di delitto nei confronti di quattro persone tutte residenti nel comune di Capua. All’esito della udienza di convalida del fermo, il GIP ha applicato nei confronti dei quattro, misureper i reati di incendio doloso, tentata estorsione e nei confronti di due anche di atti persecutori nei confronti di Sinapi Claudio, 62 anni, la consorte, Fortino Annamaria, 52 anni. Likaj Renaldo, 26 anni e Shahu Gazmir, 39 anni, entrambi albanesi, in qualità di esecutori materiali. In particolare é emerso che due degli indagati, di nazionalità italiana, in qualità di mandati, al fine ...

Il conducente dell'positivo all'alcol Cronaca [ 28/04/2019 ] Lecce - Brescia: Via del Mare ... Per ogni seraconcerti gratuiti, come nella formula storica del festival, sudiversi palchi, ...EpisodioGiovedì 17 gennaio 1985 Abitavo ancora a Milano. Come tutte le mattine salgo in ... Mi incolonno allein strada. Dopo parecchio tempo, tra code e rallentamenti, arrivo in zona San Siro.Il conducente dell'positivo all'alcol Cronaca [ 28/04/2019 ] Lecce - Brescia: Via del Mare ... Per ogni seraconcerti gratuiti, come nella formula storica del festival, sudiversi palchi, ...

Incidente tra due auto a Milano coinvolge pedone 18enne in viale Umbria: schiacciato contro un palo, è grave Virgilio Notizie

Il più grave si è verificato in direzione Milano all'altezza di Castenedolo. Un camion, a causa dell'improvvisa foratura di uno pneumatico, ha travolto nella corsia attigua a quella che stava ...TAVAGNACCO - Una persona è stata soccorsa nel primissimo pomeriggio di oggi, mercoledì 2 agosto, dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito di ...