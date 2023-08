Droni su Mosca | attacco a un grattacielo E la Russia minaccia la risposta atomica – Il video

Leggi su open.online

(Di martedì 1 agosto 2023) Undimilitari si è verificato nella notte del primo agosto sulla città di, secondo i media russi. L’agenzia di stampa Tass riferisce di un velivolo senza pilota abbattuto sulla capitale dalle forze di difesa aeree russe e di un altro drone che ha colpito undi uffici in città. Ria Novosti ha citato un messaggio del sindaco Sergei Sobyanin sul suo canale Telegram: «Diversi, mentre cercavano di volare a, sono stati abbattuti dai sistemi di difesa aerea. Uno è volato sulla stessa torre della City come l’ultima volta. La facciata al livello del 17esimo piano è stata danneggiata. I servizi di emergenza stanno lavorando». L’aeroporto internazionale Vnukovo diè stato chiuso per un breve lasso di tempo. I danni agli ...