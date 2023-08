Dove può arrivare Giorgia Meloni | la clamorosa profezia di Gabriele Albertini

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 1 agosto 2023)indimenticato sindaco di Milano per due mandati, poi europarlamentare, è stato uno degli ultimi grandi amministratori italiani. Di quelli che avevano il coraggio di decidere e anche di scontentare gli urlatori di professione. I “signori del No” che «hanno una visione della città da Vecchio Testamento...». In una chiacchierata con lui non si corre mai il rischio di scivolare nella banalità. Per questo l'intervista che segue spazia dalla scoperta dicome donna di Stato al futuro dell'Europa, passando per la “grana” San Siro che rischia di trasformarsi in un boomerang per Beppe Sala e per l'intera città. Partiamo dal governo. Che giudizio dà del premier? «Sarò sincero, sudi lei mi sono dovuto ricredere. Non la conoscevo, se non ...